Ehrung für Ehrenamtliche in Sparbach

Wieviel Ehrenamt braucht ein Dorf? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Dorferneuerungsverein MIS-Sparbach im Jahr des Ehrenamtes, das von der NÖ Dorf-Stadterneuerung 2023 ausgerufen wurde. Denn ohne Ehrenamt in den Dörfern würde kein Sozialleben stattfinden und viele Arbeiten die öffentliche Hand belasten.

Der Amtbaum in Sparbach. Foto: privat

So beschloss man, mit einem etwas anderen Ehrenamtsbaum die bestehenden Vereine im Dorf sichtbar zu machen. Es staunten viele nicht schlecht, wie viele Vereine auch in einem kleinen Ort bestehen, von denen manche gar nichts wussten. Außerdem ist es ein Anliegen, das Ehrenamt wieder zur Ehre wird, wenn man gefragt wird, ein Amt zu übernehmen. So wurden drei Vorstandsmitglieder mit dem Bronzenen Ehrenzeichen der NÖ Dorf- Stadterneuerung geehrt. Da die zu Ehrenden nichts von dieser Aktion wussten, war die Überraschung doppelt groß.

Markus Rabl, Vorstandsmitglied der Dorf und Stadterneuerung, überreichte an Gerlinde Katzinger, Helga Stiegler und Susi Raditsch die Urkunden und die Anstecknadeln. Dies ist ein sichtbares Zeichen für das Engagement im Verein MIS-Sparbach und für mehr als zehnjährige Tätigkeit im Vorstand. Obfrau Sabine Bauer hob die Freude, Kreativität, Verlässlichkei und Pünktlichkeit bei allen Veranstaltungen und Aktivitäten hervor. Zusätzlich bedankte sie sich auch für die langjährige Mitarbeit im Verein MIS-Sparbach und schloss die Ehrung mit folgenden Worten ab: „ Durch die Ehrungen soll auch sichtbar gemacht werden, dass Engagement nicht nur Arbeit bedeutet, sondern wo und wie man in der Ortschaft etwas bewegen, verändern, gestalten kann und zusätzlich wertvolle Freundschaften findet".

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.