Fotofinish bei Drachenbootrennen in Raabs

Am Samstag ging zum bereits 16. Mal das legendäre Drachenbootrennen auf der Thaya in Raabs über die Bühne. Über den gesamten Tag leisteten sich dabei zahlreiche Herren- und Damen-Teams spannende Duelle. Am Ende konnten aber nur zwei Rudermannschaften ganz oben stehen. Bei den Damen holte sich das „Barbieboot“ den Sieg.

Extrem knapp war die Entscheidung bei den Herren. Nach dem Finallauf zwischen den „Vienna Police Dragons“ und dem USV Dobersberg jubelten nach einem Fotofinish zunächst das favorisierte Polizei-Team, das auch schon zahlreiche Ausgaben des Rennens in der Vergangenheit gewinnen konnte. Die enttäuschten Gesichter der Dobersberger Fußballer hielten jedoch nicht lange an, denn bereits kurz darauf folgte die Korrektur der Schiedsrichter: Der USV Dobersberg hatte tatsächlich die Nase knapp vorne. Der Jubel sowohl beim Team als auch vielen Fans war dementsprechend groß.

Eine Neuerung gab es heuer bei der anschließenden Abend-Party. Diese fand erstmals am Fernwärme-Zwick-Areal statt. Nach der Siegerehrung heizten die Band „Men in Black & the Lady in Red“ sowie DJ Whitemaxx ein. Für die kleinen Gäste gab es tagsüber Trampolin, Hüpfburg und Kinderschminken.