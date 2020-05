Einer Außen-Sanierung soll die Kapelle in der Ortschaft Sparbach unterzogen werden.

Die Anfang des 19. Jahrhunderts errichtete Kapelle wurde vor rund 20 Jahren zum letzten Mal saniert, seither haben Wind und Wetter deutlich ihre Spuren hinterlassen. In der Markgemeinde Vitis werden Kapellensanierungen nach ihrer Dringlichkeit geplant, und bei der Umsetzung setzt Bürgermeisterin Anette Töpfl auf ein bewährtes Konzept: Einfache Arbeiten, für die man keine Profis braucht, erledigt die Ortsbevölkerung in Eigenregie, der Rest wird an entsprechende Fachfirmen vergeben.

In Sparbach sind dafür 20.000 Euro für Baumeisterarbeiten, Spenglerarbeiten und Färbelung vorgesehen, die Vergabe erfolgt in der Skype-Gemeinderatssitzung am Mittwoch.

„Wir werden den Putz abschlagen und in Absprache mit den Firmen weitere Arbeiten erledigen, was eben nötig und möglich ist“, sagt Ortsvorsteher Günther Rössler. Im Zuge der Sanierung wird die Fassade ausgebessert und neu gefärbelt, außerdem muss das Gesims, das abzubröckeln begonnen hat, repariert werden. Auch Spenglerarbeiten sind vorgesehen.

Im Innenbereich der Kapelle bleibt alles, wie es ist: Hier ist alles in Ordnung und bedarf keiner Renovierung. Im Vorjahr hatte die Sparbacher Kapelle einen neue Glockenstuhl erhalten. Nach der Außensanierung wird das Gotteshaus also wieder innen und außen intakt sein.