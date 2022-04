Zeit für Besinnung: Kreuzweg gestaltet

Werbung

Eine ungewöhnliche Idee hatten die Mitglieder des Dorferneuerungsvereins „Mitten in Sparbach“. Sie gestalteten rund um das alte Gemeindehaus einen Kreuzweg.

„Die Radl-Raststation wird sehr gut angenommen, da Sparbach praktisch im Zentrum mehrerer Wanderrouten liegt“, stellt Obfrau Sabine Bauer fest und bestätigt damit, dass sich die Einrichtung der Raststation gelohnt hat. „So kann jeder bei uns eine Pause machen und sich am Kreuzweg Zeit für eine Besinnung nehmen.“ Die Radl-Raststation ist rund um die Uhr geöffnet. Für die Betreuung sorgen die Mitglieder der Dorfgemeinschaft. „Wer vorbeigeht, der schaut nach, ob alles in Ordnung ist. Es gab bisher keine Probleme mit Verschmutzungen“, freut sich Bauer.

Die Dorfgemeinschaft wird in Sparbach noch aktiv gelebt. So gab es in der Vorwoche ein gemütliches Beisammensein beim Dorffrühstück und auch die weiteren Aktivitäten für dieses Jahr sind bereits geplant: Die Raststation soll einen neuen Anstrich bekommen, am Spielplatz wird eine Kletterwand aufgestellt und die Willkommenstafeln werden restauriert. Ein Höhepunkt wird der Apfelkirtag im September sein. Und bei allen Aktivitäten helfen Jung und Alt zusammen.

