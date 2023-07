In den Trog und los

Vollen Kampfgeist zeigten die Teilnehmer des ersten Sautrogrennens der FF Speisendorf am Badeplatz. Neben der Gesamt- und Damenwertung erfreute sich auch die Bad-Taste-Wertung großer Beliebtheit. Zwischendurch stärkten sich die 24 Teams mit „sauguater“ Kulinarik, um mit voller Kraft durchzustarten. Nach zwei Durchgängen kämpften die besten acht Teilnehmer in den selbstgebauten Sautrögen im KO-System um den Sieg. Platz 1 sicherte sich „FF Kainraths 1“ mit Sascha Altschach und Thomas Mödlagl, der 2. Platz ging an die „E-Techniger“ mit Christian Blazek und Philipp Zellhofer, den 3. Platz nahm die „FF Speisendorf“ mit Alexander und Christoph Dimmel nach Hause. In der Damenwertung setzten sich die „Nagl Mendscha“ bestehend aus Lena und Monika Nagl durch.

Das Team samt Rennleitung: Moderator Martin Nagl, Andreas Greulberger, Roman Gutkas, Anna Gruber, Christina Habisohn, Kommandant Sascha Fuchs, Matthias Nagl, Lisa Neunteufl, Alexander Dimmel und Martin Nagl jun. Sarah Wunderlich und Celina Simon kamen nach Startschwierigkeiten wieder auf Kurs und führten die Damenwertung an. Steffi und Andreas Rettner ruderten mit ausgefallenen Kostümen. Christa Gutkas und Sandra Klaper auf der Zielgeraden. Ein haarscharfes Rennen lieferten sich Vinzenz und Michael Rosner sowie Christian Blazek und Philipp Zellhofer. Katharina, Johanna und Henry Abraham, Zoey und Maximilian Hrdlicka tobten sich gemeinsam mit Simon und Natalie Bauer auf der Hüpfburg aus. Nicht alle selbst gebastelten Sautröge waren sicher. Manche kenterten auch, beim Sautrogrennen in Speisendorf.