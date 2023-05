Ein etwas anderer Motorsport: Heiße Rennen mit Rasentraktoren

Das Wetter war, im Gegensatz zum Vorjahr, diesmal perfekt, sodass das Rennen nicht zu einer Schlammschlacht ausartete, doch wirklich einfacher waren die Bedingungen für die Fahrer damit nicht. Denn statt spritzendem Schlamm gab es diesmal dichte Staubwolken beim Driften um die Kurven, mit denen nachfolgende Teilnehmer zu kämpfen hatten.

Vom gemütlichen Dahintuckern handelsüblicher Rasentraktoren im Schritttempo ist man hier weit entfernt, die modifizierten und auffrisierten Gefährte erreichen durchaus ansehnliche Geschwindigkeiten und haben auch genug Leistung für diverse Kunststücke wie einen „Burnout-Kreisel“ am Sand, wie Thomas Schober mit seinem Rasentraktor als Showeinlage während des „Oldie-Rennens“ zeigte.

Mehrere Wertungsklassen

Gefahren wurde in mehreren Klassen: 16 PS, 24 PS, einer Oldie-Wertung und dem abschließenden „Crazy Race“, einem 20 minütigen Rennen, in dem jeder gegen jeden fährt und wo nach einem langen Renntag noch einmal das Durchhaltevermögen von Mensch und Maschine herausgefordert werden. Wer die mesiten Runden schafft, hat gewonnen: Dies gelang Stefan Ritsch, gefolgt von Erwin Schmuck.

In der 16 PS-Klasse gewann ebenfalls Stefan Ritsch, gefolgt von Erwin Schmuck und Franz Dangl. Den Sieg in der 24 PS-Klasse schaffte Thomas Schober, Platz zwei ging an Ingo Haidl, Platz drei an Manuel Hetzendorfer.

Die Oldie-Wertung konnte Thomas Schober für sich entscheiden, mit Franz Dangl auf dem zweiten und Denise Forstner auf den dritten Platz.

Stadtrat Eduard Hieß und Gemeinderat Anton Pany drehten Runde

Nach der Siegerehrung ergab sich spontan noch die Möglichkeit für eine Testfahrt mit einem Rasentraktor. ÖVP-Stadtrat Eduard Hieß und FPÖ-Gemeinderat Anton Pany nutzten die Chance und drehten jeweils eine Runde. Das Fazit der beiden: Man spürt jede Bodenwelle, und es ist durchaus anstrengend, aber es macht Spaß, und man würde nach ein paar Runden schon schön den Dreh rausbekommen...

