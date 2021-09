Verfahren: Abstecher nach Waidhofen an der Ybbs .

Nur einer der vier Musiker des Auner Quartetts konnte am Künstlergespräch vor dem Allegro-Vivo-Konzert in Waidhofen am Donnerstagabend teilnehmen. Wie die Besucher erfuhren, hatten die anderen drei Künstler einen großen Umweg über Waidhofen an der Ybbs genommen.