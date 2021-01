Spaziergang für Grundrechte: Veranstalterin sagte ab .

Peter Starch, der beim „Spaziergang für Grundrechte“ am Silvesternachmittag in Waidhofen an der Thaya mit der Polizei sprach, worum es hier gehe, hatte anders als zunächst in der NÖN berichtet mit der Organisation der Versammlung nichts zu tun: Die eigentliche Organisatorin, die über Facebook aufgerufen hatte, hatte eine Stunde vor dem Termin einen Rückzieher gemacht und den Spaziergang abgesagt.