Landjugend: Teich in 42 Stunden aufgepeppt .

Ganz nach dem Thema „Sunnts eich im gmahtn Gros, am Speisendorfer Ankerplotz“ errichtete die Landjugend Speisendorf im Rahmen des Projektmarathons in nur 42 Stunden eine Kanu- Ausstiegsstelle aus Holz am Badeplatz in Speisendorf.