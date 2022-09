Sandplatz für Bad in 42 Stunden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Unter dem Motto „Bist nu ned am Saund, foahst am Speisendorfer Straund“ nahm die Landjugend Speisendorf am Projektmarathon teil. Aufgabe war, beim Badeplatz einen Sandliegeplatz zu errichten. Dieser kann auch für Beachvolleyball oder andere Ballspiele genutzt werden. Zusätzlich musste dafür eine kreative Beschilderung gefunden werden, auf der die Verhaltensregeln ersichtlich sein sollen.

Zeitressourcen konnten genutzt werden, um eine Willkommenstafel zu konstruieren, auf der die Geschichte Speisendorfs steht und die im Ortsmittelpunkt aufgestellt wurde. Weiteres wurden gelbe Bänder rund um Obstbäume verteilt, welche für die Bevölkerung frei zur Verfügung stehen und deren Obst jeder kostenlos pflücken darf.

