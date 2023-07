Sautrogrennen in Jetzles: Pure „Gaudi“

Zuschauer strömten entlang des Badeteiches zusammen, um die wagemutigen Teilnehmer anzufeuern. Angetreten wurde in verschiedenen Kategorien - Kinder (bis zehn Jahre), Jugendliche (11-18), Männer, Frauen und gemischte Gruppen.

Bei den Kindern siegten „Die Indys“ mit Hannah Pany und Katharina Köck, bei den Jugendlichen schaffte es das Team „Die Santa Marie“ mit Paul Arnböck und Daniel Haider auf Platz eins. Die Damenwertung entschied das Team „S2D2“ mit Doris Schönauer und Sophie Dangl für sich, in der Herrenwertung ging der Sieg an die „Flippers“ mit Johannes Weber und Christoph Haberreiter. In der gemischten Kategorie gewann das Team „Club der Denker“ mit Tanja Pruckner und Sascha Altschach.

Zusätzlich zum aufregenden Sautrogrennen fand am Ende des Tages ein Discoabend statt, der die Feierlichkeiten in Jetzles perfekt abrundete.