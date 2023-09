Großzügige Unterstützung für Spielgeräte

Der Verein „Groß Gerharts Aktiv“ freut sich über die finanzielle Unterstützung der Marktgemeinde Thaya (Übernahmen von 40 Prozent der Kosten) und einem Spendenbeitrag in Höhe von 500 Euro von Wolfgang Hauer („Wohnträume Hauer GmbH“) für die Anschaffung neuer Spielgeräte am Sportplatz in Groß Gerharts.

Vereinsobmann Martin Böhm bedankt sich bei den freiwilligen Helfern und den Vereinsmitgliedern für die durchgeführten Arbeiten zur Errichtung und Aufstellung der unterschiedlichen Spielgeräte. „Der Einsatz und die Bereitschaft zur Freiwilligkeit für den Erhalt dieser Anlage ist nicht selbstverständlich und wird seitens der Gemeinde gerne unterstützt“ betont Bürgermeister Eduard Köck.