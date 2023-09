6.000 Euro für den guten Zweck gespendet

TE Connectivity konnte auch dieses Jahr wieder regionale, gemeinnützige Organisationen mit einer finanziellen Spende unterstützen.

Das Rote Kreuz Waidhofen erhielt eine Spende in der Höhe von 3.000 Euro. Die Feuerwehren Kainraths, Rohrbach und Niederedlitz wurden mit jeweils 1.000 Euro unterstützt. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Rettungskräfte und jede Feuerwehr zu unterstützen, die in den Feuerwehr-Alarmplänen bei uns im Werk vorgesehen ist. Wir sind froh, dass es so professionell ausgebildete Rettungsmannschaften und Feuerwehrleute gibt, die uns im Ernstfall helfen. Dafür möchten wir uns mit einer finanziellen Unterstützung bedanken“, betont Werksleiter Christian Zotter.