Michael Meier aus Gastern: „Über Resonanz gerührt“

Nach einem Sturz von einer Leiter am 2. Juni war für den geschäftsführenden Gemeinderat Michael Meier aus Gastern alles anders: Der junge Familienvater spürte abwärts des Bauchnabels nichts mehr, ist nun querschnittsgelähmt.

Sechs Monate lang konnte er seine Familie nur einmal pro Woche sehen, hielt per Videotelefonie Kontakt, während er in der Reha lernte, mit seiner neuen Situation umzugehen.

Von Meiers Willensstärke im Kampf gegen seine Behinderung beeindruckt, rief Bürgermeister Roland Datler gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Gastern und Vereinen aus Gastern eine Spendenaktion ins Leben.

Auch die Gemeinderatsmandatare und Bundesratsabgeordneter Eduard Köck beteiligten sich an der Aktion, bei der bis Weihnachten 5.500 Euro zusammenkamen.

Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet, das mittlerweile regen Zulauf findet, nachdem Datler die Bevölkerung aufrief, sich mit Spenden zu beteiligen. „Ich bin sehr gerührt, dass es für mich als Zugereisten so eine Resonanz gibt. Ich hoffe, ich kann so wie ich jetzt bin, mich weiter ins Gemeindeleben integrieren und einbringen“, hob Michael Meier bei der Spendenübergabe hervor. Einen Plan, was er mit der Spende macht, hat er schon: Sie soll den Umbau seines Autos abdecken.