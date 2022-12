5.200 Euro für Kolpinghaus Waidhofen/Thaya

Mit der bislang größten Spende ging die Ära des „Dorfteichfests“ von Gottfried Waldhäusl in Kleingöpfritz zu Ende. Das Fest fand heuer zum 25. und letzten Mal statt.

In der Vorwoche übergab Waldhäusl aus dem Erlös 5.200 Euro an das Kolpingwohnhaus in Waidhofen. „So eine hohe Spende konnten wir in all den Jahren noch nie geben“, ist Waldhäusl stolz. Seit 23 Jahren unterstützt der FPÖ-Landesrat und Stadtrat in Waidhofen das Kolpinghaus mit Beträgen in vierstelliger Höhe.

„Insgesamt habe ich bisher 46.000 Euro an das Kolpingwohnhaus übergeben“, rechnet Waldhäusl zusammen. Nur in den ersten beiden Jahren seines Festes, das letztlich immer einem guten Zweck dient, ging das Geld nicht ans Kolpingwohnhaus.

Für Waldhäusl ist es wichtig, dass die Spendengelder vor Ort wirken: „Das Geld bleibt im Wohnhaus und kommt den Bewohnern zugute. Dadurch wurde etwa die Anschaffung von Pflegebetten, Ausstattung, Badewannen oder auch die Durchführung von Ausflügen ermöglicht.

Was mit den 5.200 Euro geschehen soll, ist noch nicht fix: „Wir werden aber sicher etwas Sinnvolles finden“, verspricht Wohnhausleiter-Stellvertreter Harald Mayer.

