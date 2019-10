Trotz des relativ kühlen Wetters war es der zweithöchste Ergebnis in der über 20-jährigen Geschichte des Fests. Kolpingheim-Direktor Roland Schneider freute sich über Waldhäusl Beitrag. Die Bewohner des Kolpingheims erreichen ein immer höheres Alter, und damit gehen auch neue Herausforderungen und Probleme einher.

„Bisher hatten wird schon Aufstehhilfen im Einsatz, aber dafür müssen die Betroffenen noch eine gewisse Körperkontrolle haben, sonst hängen sie nur mehr am Gurt, was nicht nur unangenehm, sonder auch gefährlich ist. Wir haben aktuell einen Frau in dieser Situation“, berichtet Schneider. Derzeit befindet sich eine Hebehilfe als Vorführgerät im Haus, mit dem man gute Erfahrungen gemacht hat. „Man kann damit Leute aus dem Liegen, dem Sitzen und sogar nach einem Sturz vomn Boden anheben. Außerdem ist es möglich, Personen in die Badewanne und wieder heraus zu heben“, erklärt Schneider.

Knapp 6.000 Euro kostet so ein Gerät, wobei das Kolpinghaus Waidhofen wahrscheinlich das Vorführgerät erwerben wird, das dann „nur“ noch 4.000 Euro kosten soll. Mit Waldhäusl Spende kann diese Anschaffung großteils abgedeckt werden.