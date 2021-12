Waidhofen: Geschenk für Kolpinghaus-Bewohner

Ein Weihnachtsgeschenk für jeden Kolpinghaus-Bewohner: Das ermöglichte eine Spende von 1.900 Euro des Vereins SCSB.

Im Sommer hatte der Verein das „Wood Bash“ in Groß-Siegharts organisiert, ein Clubbing im Steinbruch beim Waldbad, zu dem um die 1.000 Besucher kamen und ordentlich Party machten. Zum Programm gehört für die Party-Organisatoren aber nicht nur das Feiern, sondern auch das Engagement für den guten Zweck. Daher werden mit den Einnahmen eine Reihe von Organisationen unterstützt.

Im Herbst etwa erhielten die First Responder des Roten Kreuzes in Dietmanns und Groß-Siegharts Signalleuchten im Wert von 300 Euro zur Absicherung des Einsatzortes, der Sportverein erhielt 250 Euro und die Allgemeine Sonderschule Groß Siegharts erhielt einen Scheck über 2.000 Euro.

Vor Weihnachten war die nächste Spendenrunde am Plan. Diesmal wollten die Organisatoren den Kolpinghaus-Bewohnern in Waidhofen eine Freude machen. „Ihr spendet damit jedem Bewohner ein Weihnachtsgeschenk“, betonte Kolpinghaus-Leiter Roland Schneider. Die Wünsche hatten die Bewohner zusammen mit ihren Betreuern gesammelt.

Wunschliste: Von Kleidung bis zu ferngesteuertem Auto

„Dazu gehören etwa Kleidungsstücke wie Hemden, Jogginganzüge, Krawatten oder Socken, aber auch Mal- und Nähsachen, ein ferngesteuertes Auto, CDs und Geld, um ins Kino gehen zu können“, fasst Schneider die Wunschliste der Bewohner zusammen.

Da jeder im Haus einen fixen Betreuer hat, erleichtert sich die Wunschfindung etwas. „Es ist Aufgabe der Betreuer, darauf zu achten, was ihre anvertrauten Bewohner sich wünschen, oder, wenn das jemand aufgrund seiner Behinderung nicht verbal zum Ausdruck bringen kann, aus der Beobachtung heraus zu ermitteln“, erklärt Schneider.

Die Weihnachtsfeier im Haus kann wegen der Corona-Pandemie nun schon das zweite Jahr nur auf Sparflamme und mit strengen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Trotzdem gibt es einen Christbaum, mittags eine Suppe und am Abend Fisch. „Da zieht man sich auch schön an, wie zu Hause in der Familie“, sagt Schneider.

Ein weiteres Geschenk des Vereins SCSB an das Kolpinghaus ist ein Defibrillator für das zweite Wohnhaus. „Ich hoffe, wir brauchen ihn nie, aber das wird leider nicht so sein. Im Haus 1 haben wir ihn schon öfter einsetzen müssen“, merkt Schneider an.

Auch im Bezirk Zwettl ermöglichten die Party-Organisatoren Weihnachtsgeschenke, und zwar für die Klienten der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie (GFGF). Weiters unterstützen sie die Einrichtung mit Therapiestufen und einem Sitzsack.