Spendenübergabe Weihnachts-Geschenk aus Woodbash-Erlös: 2.000 Euro für das Rote Kreuz

Lesezeit: 2 Min Michael Schwab

2.000 Euro übergab der Verein "SCSB" an das Rote Kreuz Waidhofen: Bezirksstellengeschäftsführer Bernhard Schierer, Philipp Strnad, Wolfgang Kasses, Marcel Lintner, Pascal Höbinger, Philipp Weber und Christian Schleritzko mit der neuen Kinder-Übungspuppe. Foto: Michael Schwab

D ie "Spendentour" des Groß-Sieghartser Vereins "SCSB" geht weiter: Eine Abordnung begab sich am Tag vor dem Heiligen Abend nach Waidhofen, um 2.000 Euro aus dem Erlös des diesjährigen "Woodbash"-Clubbings an das Rote Kreuz zu übergeben. in der Vorwoche kam bereits der Groß-Sieghartser Verein "Miteinander" in den Genuss einer Spende von 2.000 Euro (die NÖN berichtete).