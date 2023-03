Knappe Partien in zweiter Runde

Die zweite Runde des Vitiser SPÖ Mannschaftsschnapsens ist abgeschlossen. Acht Teams traten in spannenden Begegnungen gegeneinander an, davon qualifizierten sich vier mit teils sehr knappen Ergebnissen für die dritte Runde. Die Spiele „Die Bauer’s“ gegen „FF Grafenschlag“ und „FF Vitis“ gegen „Hegering Vitis“ endeten jeweils mit 25 zu 24. Beste Spielerin bei den „Bauer’s“ war Irmgard Bauer und obwohl beim Hegering Leopold Schönbauer sieben Pummerl gewann, reichte es nicht für den Aufstieg. Die Partie „Gasthaus Weber“ gegen „Frühschoppen-Profis“, endete 26 zu 23. Auch hier schafften es die „Frühschoppenprofis“ trotz sieben Siegen von Leopold Kapeller nicht in die nächste Runde. Die Begegnung „Männergesangsverein Vitis“ gegen „Pensionistenverband Damen“ endete 31 zu 18.

