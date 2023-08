„Sponsionsfeier“ der Jungen Uni Waldviertel Vysocina

Eine Woche lang waren die Jungstudenten der Jungen Uni Waldviertel Vysocina im Dienste der Wissenschaft unterwegs. 80 Kinder nahmen vom 7. bis 11. August am Campus Horn und in Jihlava an der grenzüberschreitenden Veranstaltung teil. Die Sponsionsfeier der 14. Jungen Uni fand am11. August im Garten des Lindenhofes statt.

In zehn Lesungen und 19 Workshops konnten die Jugendlichen zwischen elf und 14 Jahren Erfahrungen rund um das Jahresmotto „Du gestaltest Deine Zukunft“ sammeln, einbringen und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Das Themenangebot war dabei weit gestreut und reichte von „Erneuerbaren Energiequellen“ über „Gehirntraining“ bis hin zum „Umgang mit Fake-News“ oder „Was passiert mit unserem Müll?“. Natürlich wurden auch Bewegungsworkshops sowie ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm angeboten.

Bereits die 14. Auflage der Jungen Uni

„Es freut mich, dass wir bereits die 14. Auflage der Jungen Uni veranstalten konnten, die 2009 im Zuge der grenzüberschreitenden Landesausstellung initiiert wurde“, freute sich Philipp Lesiak, Koordinator undBetreuer der Außenstelle Raabs des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung. Besonderer Wert wird bei der Jungen Uni auf den Abbau der mentalen und auch sprachlichen Grenzen zwischen den Nachbarländern gelegt, was durch die gemeinsamen Aktivitäten auch sehr gut gelang.

Franz Fischer nahm erstmals als Bürgermeister der Stadt Raabs an der Sponsionsfeier teil und betonte, wie wichtig es sei, dass die Herausforderungen gemeinsam gemeistert werden müssten. „Wir leben in einer Vollkasko-Gesellschaft. Wir sehen aber immer wieder, dass die Natur stärker ist als wir!“

Theresa Eisenhauer und Robin Novak lasen stellvertretend für ihre Studienkollegen das Gelöbnis, in dem auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, verankert ist, ehe die Sponsionskappen freudig durch die Luft flogen.