Doch keinen Impfstart gibt es am 7. April in der geplanten Impfstraße in der Waidhofner Sporthalle: Wie Impfkoordinatorin Anette Töpfl am Dienstagvormittag berichtete, wird die Impfstraße so wie die übrigen in Niederösterreich bereits eingerichteten organisatorisch von Notruf NÖ übernommen.

„Man will hier eine einheitliche Vorgehensweise mit einem kontinuierlichen Betrieb ab Kalenderwoche 16 (19. bis 25. April) bis August. Wir hätten etwas früher mit geringeren Impfstoffmengen starten wollen und haben bis zum Schluss dafür gekämpft, aber das wurde uns abgedreht“, sagt Töpfl.

Seitens Notruf NÖ wird die Umstellung damit begründet, dass man im Land mit 20 Impfstraßen groß durchstarten will (siehe auch Bericht im Landesteil auf Seite 37). Aufgrund der nötigen Logistik und Abstimmung der Lieferungen sei es daher nicht zielführend, vor dieser Umstellung neue Impfzentren in Betrieb zu nehmen.

Impftermine für die Waidhofner Impfstraße können ab Mittwoch, 31. März für Personen ab 65 über Notruf NÖ (notrufnoe.com/impfung-terminbuchung/) gebucht werden.