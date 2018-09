Aufatmen können jetzt alle Veranstalter, die nach dem Absprung von Christian Zwieselbauer als Pächter für Sporthalle und Stadtsaal in der Vorwoche in der Luft hingen.

Nachdem Zwieselbauer kurz vor der Gemeinderatssitzung, in der der Pachtvertrag hätte beschlossen werden sollen, sein Interesse aufgekündigt hatte, da er vertraglich mit der Stadtgemeinde auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen war, konnte nun mit Richard Damberger doch noch rasch ein neuer Pächter gefunden werden. „Damit ist sichergestellt, dass auch alle geplanten Veranstaltungen im Stadtsaal und in der Sporthalle planmäßig abgewickelt werden können. Sämtliche Veranstalter werden von der Stadtgemeinde kontaktiert und die weitere Vorgangsweise besprochen“, erklärt Bürgermeister Robert Altschach.

Richard Damberger, Sohn von Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger, verbrachte seine ersten Lehrjahre in der Gastronomie bei Michael Stocker im K12 in Karlstein, und schloss seine Lehre dann im Golfrestaurant Hettegger am Golfplatz Ottenstein ab.

Nach Lehre schon bald Cateringfirma gegründet

„Ich habe mich schon sehr früh entschlossen, eine kleine Catering-Firma zu gründen, nämlich ‚GenussForYou‘. Diese Firma ist mittlerweile seit drei Jahren am Markt“, erzählt Damberger über sich. Sporthalle und Stadtsaal zu pachten, war kein langfristiger Plan, da es ja mit Zwieselbauer einen Pächter-Kandidaten gegeben hatte. Mit der Absage Zwieselbauers fasste Damberger rasch einen Entschluss: „Wichtig ist für mich, dass eine derart gute Eventlocation nicht lange unbenutzt sein darf, sonst verlieren der Ort und natürlich auch die Gemeinde an Attraktivität. Der Grund warum ein rasches Unterstützen für die Gemeinde mir wichtig war, kann auf einen Nenner gebracht werden: Kunden haben Veranstaltungen gebucht und haben auch das Recht gut betreut zu werden“, fasst Damberger die Gründe für seine Entscheidung zusammen. Die Veranstalter, mit denen er bisher Kontakt hatte, hätten sich sehr erleichtert und zufrieden mit der raschen und geordneten Fortführung gezeigt.

"Einige Vorbereitungs- und Adaptierungsarbeiten notwendig"

Vorrangig wird er sich jetzt erst einmal um das Catering bei Veranstaltungen in beiden Locations kümmern. Wann das Sporthallen-Restaurant wieder geöffnet sein wird, und in welchem Umfang, kann der neue Pächter noch nicht sagen. Es seien einige Vorbereitungs- und Adaptierungsarbeiten notwendig. „Aber für die Kegelfreunde von Waidhofen an der Thaya wird es bald eine Möglichkeit geben wieder gastronomisch versorgt zu werden“, verspricht Damberger.

Eine Veränderung steht auch für seine Frau Barbara bevor, die in Karlstein zusammen mit Richard den „Robert Franz Laden“ betreibt. „Wir werden demnächst ins Einkaufszentrum in Waidhofen übersiedeln. Ich werde mich dann um den Laden kümmern, und mein Mann um die Gastronomie, für die er lebt“, sagt Barbara Damberger.