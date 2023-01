Sportshow der NMS Waidhofen: In der Schule lebt der Sport

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Gleich zu Beginn des Programmes turnten Mädchen und Burschen aus den ersten bis vierten Sportklassen auf Geräten wie Balken, Barren, Reck oder Bodenmatte. Saltos, Überschläge und Räder waren nur einige der sehenswerten Übungen, die die Sportschüler präsentierten.



Im Anschluss hatten die jüngsten Kinder der Sportschule ihren ersten großen Auftritt. Die Mädels führten einen Tanz mit Gymnastikbändern vor und die Burschen zeigten sehenswerte Übungen über Kasten, Matten und Weichböden. Unter dem Titel „Blah Blah“ folgte eine Choreografie mit Langbänken, bei der Fitness und Ausdauer der SchülerInnen gefragt waren.

Akrobatik und Danceshows durften an diesem Abend natürlich auch nicht fehlen. Die Mädchen aus den dritten Sportklassen kombinierten beide Sportarten in einem Programmpunkt. Besonders die Schülerinnen Emma, Alina und Leonie ernteten bei ihrer Akrobatikeinlage auf der AirTrack-Bahn tobenden Applaus.



Dann wurde es finster in der Sporthalle, denn die Mädchen aus den zweiten Sportklassen waren an der Reihe. Durch selbstleuchtende Klebestreifen an ihrer Kleidung glänzten die jungen Sportlerinnen im Dunkeln mit einem tollen Showtanz zum Song „Glowing in the Dark“. Zu Queens „We will rock you“ folgte eine Basketballshow, bei der die Burschen im Takt und synchron die Basketbälle durch die Halle trippelten.

Getreu dem Motto des Abends „Es lebe der Sport“ stellten die Sportschüler aus den dritten Klassen zu dem gleichnamigen Lied von Rainhard Fendrich die Sportarten Boxen, Fußball, Skilauf und Autorennen lustig und kreativ dar.



Anschließend standen die Sportschüler aus den vierten Klassen im Mittelpunkt. Sie zeigten einen beeindruckenden „Akrodance“ verbunden mit Übungen aus dem Bereich des Bodenturnens. Bei „Basketballjumps“ zeigten die Knaben mit einer Show am Minitrampolin und Basketballkorb auf. Dabei wirbelte es die Viertklässler mit ihren Basketballbällen durch die Luft. Im anschließenden Programmteil der vierten Klassen konnten die Ältesten der Sportschule auf den beiden großen Trampolins bei fetziger Musik Einfach-, Zweifach-, ja sogar Dreifachsaltos den Zuschauern präsentieren.



Als Highlight der Sportpräsentation versammelten sich alle 150 Sportschüler auf der Bühne und brachten dem Publikum die neue Sportart „Chinese Jump Rope“ näher. Zwischen Getränkekisten wurden bunte Schnüre gespannt und alle 150 Hauptakteure inklusive Sportlehrer sprangen zu dem Lied „Narcotic“ gleichzeitig eine Choreografie.

Ebenso ließen sich Schulleiter Michael Weiss und Bürgermeister Josef Ramharter die Gelegenheit nicht entgehen und stiegen in die Sprungchoreografie mit ein.