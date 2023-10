Gymnasiasten an der Cote d'Azur

Anfang dieses Schuljahres bot sich den Schülern der 7. Klassen des Gymnasiums die Gelegenheit, Sprachferien in Nizza zu machen.

In Begleitung von Friederike Schimmel (Organisation) und Barbara Kinner nahmen die Schüler das Flugzeug nach Nizza, wo sie von den Gastfamilien am Flughafen in Empfang genommen wurden. Jeden Tag wurden die 15 Schüler in einer Sprachschule in Nizza von Native Speakers unterrichtet, anschließend standen Besichtigung und Erholung auf dem Programm: Ausflüge führten ins nahe gelegene Monaco, in die Filmstadt Cannes, in das reizvolle Städtchen Antibes, in das mittelalterliche Bergdörfchen Eze und auf die unter Naturschutz stehende Insel Sainte Marguerite.

Zwischendurch verführten die sommerlichen Temperaturen immer wieder dazu, auch die Strände der Region kennen zu lernen und so das dichte und zuweilen anstrengende Programm aufzulockern.