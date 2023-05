HAK Waidhofen/Thaya: Sprachreise nach England

28 Schüler der 3AK und 3DK der Handelsakademie Waidhofen/Thaya verbrachten gemeinsam mit ihren Begleitlehrern Claudia Diesner-Peternell und Martin Hetzendorfer ihre Sprachwoche vom in London und Canterbury. Das Wochenende war mit Sightseeing in London sehr ausgefüllt. So folgten die Reisenden auch den üblichen Routen vom Buckingham Palace über The Mall and Whitehall zur Westminster Abbey, die auch am 6. Mai der Krönungszug von King Charles III. entlangfuhr.

Am Sonntag reiste die Gruppe nach Canterbury weiter, wo die Schüler bei Gastfamilien untergebracht waren. Nach dem vormittäglichen Unterricht an der Concorde International School gab es vielfältige Nachmittagsaktivitäten. Am Programm stand ein Ausflug nach Dover, ein Orientation Walk durch Canterbury und Detective Stories. Begeistert waren sich alle einig: „We’ll be back soon.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.