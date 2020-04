Covid-19: 13 neu Infizierte im Bezirk Waidhofen .

Nach einer langsamen Steigerung von 15 auf 20 Fälle in den letzten Tagen kamen am Samstag gleich 13 neu Infizierte hinzu - die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Bezirk Waidhofen stieg damit von 20 auf 33 an.