Stadtgemeinde Waidhofen bittet Bürger zum Covid-Test .

Die Vorbereitungen für die freiwillige Antigen-Schnelltest-Aktion in Niederösterreich laufen auf Hochtouren. In der Stadtgemeinde Waidhofen können sich alle Bürger ab sechs Jahren am Samstag, 12. Dezember, von 8 bis 18 Uhr kostenlos testen lassen. Es wird sechs Teststraßen geben, davon vier in der Sporthalle und zwei im Stadtsaal.