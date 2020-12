Eine Stadtratssitzung am 8. Dezember um 9 Uhr morgens? Am Feiertag? Für die Waidhofner FPÖ war dieser Termin absolut unverständlich – Stadtrat Gottfried Waldhäusl kündigte im Vorfeld an, dass seine Fraktion die Sitzung boykottieren werde. Was die FPÖ dann auch tatsächlich tat.

Sitzung von 1. Dezember auf 9.12, dann auf 8.12. verschoben

Gottfried Waldhäusl (FPÖ) hielt den Sitzungstermin am 8. Dezember für eine „Frechheit“. Semrad

Laut Waldhäusl sei die Stadtratssitzung, in der unter anderem das Budget für 2021 Thema war, zunächst am Dienstag, 1. Dezember geplant gewesen. Aufgrund von Terminschwierigkeiten und des noch nicht fertigen Haushaltsvoranschlags sei der Termin dann aber mehrmals verschoben worden, zuletzt wäre die Sitzung am Mittwoch, 9. Dezember g angesetzt worden. Ursprünglich hätte an diesem Tag die Gemeinderatssitzung stattfinden sollen, sie wurde jedoch im Rahmen der Terminverschiebungen auf den 16. Dezember verlegt.

„Viele in Fraktion haben schon etwas anderes vor“

„Jetzt wurde wieder verschoben, und zwar auf den 8. Dezember. Das ist ein kirchlicher Feiertag, an dem viele in unserer Fraktion schon etwas anderes geplant haben. Außerdem ist es ein Irrsinn, dass wegen der Sitzung an einem Feiertag Gemeindemitarbeiter ins Amt kommen müssen, das bedeutet teure Überstunden“, kritisiert Waldhäusl. Der Termin unmittelbar vor der Gemeinderatssitzung sei für ihn in Ordnung gewesen, aber die Verschiebung auf einen derart ungeeigneten Zeitpunkt mache er nicht mit.

Kein fertiges Budget im Ausschuss

Dazu komme noch, dass die ÖVP-IG-Koalition beim Finanzausschuss am Donnerstag, 3. Dezember, noch immer kein fertiges Budget hätte vorlegen können. „Das ist das erste Mal, dass ein Haushaltsvoranschlag ohne Vorberatung im Ausschuss direkt zur Abstimmung in den Gemeinderat geht. Das wird ein Chaos und eine Katastrophe“, warnt Waldhäusl. Nachdem am Montag der Voranschlag öffentlich ausgehängt wurde, spricht Waldhäusl von einem Abgang von zwei Millionen Euro: „So ein Budget würde ich mir nicht vorlegen trauen. Ich habe es gesagt und sage es wieder: Finanzstadtrat Thomas Lebersorger und Vizebürgermeister Martin Lischauer sind die Totengräber Waidhofens“, wettert Waldhäusl. Nachsatz: „Litschauer ist für mich rücktrittsreif.“

Litschauer nimmt Fernbleiben zur Kenntnis

Denn was er früher in der Opposition stets kritisiert habe – fehlende Unterlagen vor wichtigen Beschlüssen, Überrumpelungstaktiken und schlechte Vorbereitung von Beschlüssen – mache er jetzt selbst.

Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) spricht von coronabedingten Verzögerungen. Archiv

Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) nahm Waldhäusls Sitzungs-Boykott zur Kenntnis: „Es obliegt der FPÖ, diesen Termin wahrzunehmen oder fernzubleiben. Es gibt derzeit aufgrund der Corona-Krise viele Termine, es muss eben jeder selber priorisieren, was wichtig ist.“ Der Termin am 1. Dezember sei verschoben worden, weil sich abgezeichnet habe, dass sich die Vorbereitung der Beschlüsse aufgrund der starken Arbeitsbelastung der Verwaltung durch die Coronakrise nicht ausgehe. „Wir haben für diese Sitzungsreihe 70 Beschlüsse in Vorbereitung“, merkt Litschauer an.

Nur am 8. Dezember genug Mandatare für Beschlussfähigkeit

Der Termin am 8. Dezember als Ersatz sei deswegen gewählt worden, weil nur an diesem Tag sichergestellt sei, dass genug Mandatare für eine Beschlussfähigkeit anwesend sein können.

Massentest-Vorbereitung verzögerte Voranschlag

Auch dass sich die Fertigstellung des Haushaltsvoranschlags nicht zum geplanten Termina ausging, sieht Litschauer der Pandemie geschuldet. Durch die nötige Vorbereitung der Massentests am 12. Dezember sei die Verwaltung massiv gefordert: „Das war einfach nicht vorherzusehen, es ist eben heuer kein normales Jahr, in dem man erwarten kann, dass alles genau nach Plan verläuft“, rechtfertigt Litschauer die Verzögerung. „Wenn Waldhäusl das nicht sieht, muss er eben die Augen öffnen.“

Gemeinderatssitzung erst am 21. Dezember

Bei der Sitzung am 8. Dezember kam dann alles so wie angekündigt. Die FPÖ blieb fern, die übrigen Stadträte von ÖVP und IG erschienen (die SPÖ hat keinen Sitz im Stadtrat).

Es stellte sich auch heraus, dass die vom 9. auf 16. Dezember verschobene Gemeinderatssitzung erneut verschoben werden muss, und zwar auf den 21. Dezember, da sonst die 14-tägige Auflagefrist für den Voranschlag nicht eingehalten werden kann.