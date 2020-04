Covid-19-Fälle übers Wochenende verdreifacht .

Der sprunghafte Anstieg der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Bezirk Waidhofen, der am Samstag registriert wurde, setzte sich auch am Ostersonntag fort. Waren es am Samstag noch 33 bestätigte Infektionen, waren es am Sonntag 52. Am Montagvormittag kamen weitere acht Fälle hinzu - damit hat sich die Zahl von 20 auf 60 bestätigte Infektionen übers Wochenende verdreifacht.