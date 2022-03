Stadtgemeinde Waidhofen: Bunte Blüten und duftende Kräuter

Die Gartensaison für die Mitarbeiter der Stadtgemeinde Waidhofen begann am 15. März. „Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es keinen Sinn macht, früher mit den Bepflanzungen zu beginnen. Bei uns lässt die Witterung einfach keinen früheren Start in die Frühjahrssaison zu“, stellt Wirtschaftshofleiter Christoph Bittermann im Gespräch mit der NÖN fest. Zu den ersten Arbeiten zählt das Reinigen und Putzen der Blumeninseln. Auch die erforderlichen Pflanzen sind bereits bestellt.

Vielfältige Düfte können die Besucher im Sommer im Garten des Kräuterpfarrer-Zentrums in Karlstein genießen. Der Kräutergarten ist ab Ende März geöffnet. Alant, Basilikum, Engelwurz, Frauenmantel, Johanniskraut, Königskerze, Melisse, Odermennig, Muskateller-Salbei, Borretsch und natürlich die Ringelblume wachsen hier – also ein Heilkräutergarten, dessen reiches Angebot auch in Säften, Tees, Aufstrichen oder Kosemetika Verwendung findet.

„Die ersten Stauden und Palmkatzerl beginnen schon zu blühen, aber großteils ist es in unserem Kräutergarten noch ruhig“, erklärt Melitta Blaim vom Kräuterpfarrer-Zentrum. „Wir beginnen mit den ersten Arbeiten, wie Beete säubern oder nachpflanzen erst, wenn auch die Witterung entsprechend ist. Bisher war es bei uns im Waldviertel einfach zu kalt, um im Garten geschäftig zu werden.“

„Die schönste Zeit, um den Kräutergarten zu besuchen und sich von den vielfältigen Düften verzaubern zu lassen, ist zwischen Mai und September“, bestätigt Blaim.

