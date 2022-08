Bezirk Waidhofen: Workshops und Kennenlerntage

Werbung

Die Erhebung der Schülerzahlen habe sich verzögert, da aus der Ukraine geflohene Kinder anzumelden waren. Nicht immer ein einfacher Prozess, wie Bildungsmanager Alfred Grünstäudl erklärt. Im Vergleich zum Vorjahr gebe es ein Plus von 200 Schülern in der gesamten Bildungsregion (Gmünd, Horn, Krems, Waidhofen, Zwettl).

Mit Beginn des Schuljahres 2022/23 übernimmt David Hadl die Leitung der Volksschule Karlstein von Direktorin Manuela Gegenbauer, die diese zehn Jahre lang leitete. Manuela Gegenbauer wird weiterhin in ihrer Heimatstadt Waidhofen tätig sein, wo sie seit 2019 Direktorin der Volksschule ist.

In Waidhofen wird es zwei neue Vollzeit-Lehrkräfte und eine Teilzeitkraft geben, da Melitta Biedermann in Pension geht und Ulricke Müllner ein Freijahr nimmt. „Die Schülerzahl ist etwa gleichbleibend. Wir werden in zwölf Klassen unterrichten“, erklärt Manuela Gegenbauer. Derzeit werden zwei Schülergruppen in der Sommerschule unterrichtet. „Besonders Schüler, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, können von dieser freiwilligen Möglichkeit des Lernens in den letzten beiden Ferienwochen profitieren“, ist Gegenbauer überzeugt.

Kennenlerntage für die Neuankömmlinge

Auch in der Neuen Mittelschule sowie in der Volksschule in Kautzen wird es neue Lehrkräfte geben, da Religionslehrer Anton Dietrich einige Stunden abgegeben hat. „Wir haben heute schon eine Mitteilung bekommen, dass die Kinder, wenn möglich, am ersten Schultag getestet in die Schule kommen sollen. Diese Information wird natürlich an alle Eltern weitergegeben“, betont Direktorin Helga Popp, jedoch müsse dies auf freiwilliger Basis erfolgen. Bereits zum Ende des vergangenen Schuljahres wurden die „Kennenlerntage“ in der zweiten Schulwoche geplant, und auch was die Planung von Workshops oder anderer Aktivitäten wie Schikurse, Sprachwoche oder Autorenlesungen betrifft, ist Popp zuversichtlich.

Keine Beeinträchtigung durch Schulrenovierung

Die Renovierung des Schulgebäudes ist noch in vollem Gange. Der Einbau der Fenster sollte in dieser Woche fertiggestellt sein, auch eine neue Schulküche soll noch vor dem 5. September geliefert werden. „Lediglich die Fassadengestaltung wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, ich rechne aber nicht damit, dass es beim Unterricht Beeinträchtigungen geben wird“, ist Popp zuversichtlich, dass sie auch im kommenden Schuljahr die beiden Schultypen und die Herausforderung, zwei Direktionen zu betreuen, gut managen kann.

„Ich sehe es persönlich als Bereicherung, dass ich die Kinder acht Jahre hindurch begleiten darf. Die Kinder sind in unserem Haus gewohnt, auf einander Rücksicht zu nehmen, in der großzügigen Aula miteinander zu spielen und die Pausen zu verbringen.“

Außerdem habe sie den Vorteil, dass beide Schulen im selben Gebäude untergebracht sind und gemeinsame Räume genutzt werden können, wie die Schulküche oder die Informatikräume. „Dadurch ist es einfacher als bei Kollegen, die die Leitung an verschiedenen Schulstandorten innehaben.“

