Start in Gross-Siegharts Landtagswahl: ÖVP Waidhofen startete Tour durch den Bezirk

Lesezeit: 2 Min Michael Schwab

Bei der Wahlkampf-Auftaktveranstaltung der ÖVP: Ulrich Achleitner, Martin Kößner, Marlene Böhm-Lauter, Michael Litschauer, Romana Androsch, Susanne Österreicher und Edurad Köck. Foto: Michael Schwab

Mit einer Auftaktveranstaltung am Sparkassenplatz in Groß-Siegharts startete die ÖVP am Samstagvormittag zur Wahlkampf-Tour durch den Bezirk Waidhofen.