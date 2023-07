Waldbrandbekämpfung: Dietmannser Feuerwehrleute in Frankreich

Die beiden Mitglieder waren dabei mit 18 weiteren Kameraden aus Niederösterreich vor Ort, um Erfahrungen im Bereich der Waldbrandbekämpfung zu gewinnen und auszutauschen und Ausbildung bzw. Übungen mit den Kameraden in Frankreich durchzuführen. Insgesamt dauert die Stationierung österreichischer Kräfte in Frankreich vier Wochen. Dieses Projekt wurde durch die EU durchgeführt, um in waldbrandgefährdeten Gebieten erfahrene und ausgebildete Mitglieder vor Ort zu haben. Martin Müllner und Georg Strohmayer haben die Ausbildung dafür dieses Jahr in Tulln bzw. Allentsteig absolviert.