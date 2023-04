Rugia feierte in Waidhofen

Ihr 104. Stiftungsfest feierte die katholische Studentenverbindung Rugia Waidhofen.

Nach einem Friedhofsbesuch und einem Begrüßungsabend am Freitag gab es am Samstag einen Fototermin vor dem Gymnasium und einen anschließenden Festgottesdienst, den Verbindungsseelsorger Dechant Josef Rennhofer in der Stadtpfarrkirche zelebrierte. Nach den in der Geschäftsordnung vorgesehenen Conventen wurde am Abend im Gasthaus Haidl in Thaya der Festkommers geschlagen. In der Festrede befasste sich Heinrich Nowotny mit dem Prinzip der Lebensfreundschaft in der Verbindung und im Verband.

Im Rahmen des Kommerses erhielt Robert Schilly, der im Ruhestand nach Weikertschlag an der Thaya gezogen ist, das Band der Rugia. Thomas Beer wurde für seine Verdienste, vor allem für die langjährige musikalische Begleitung der Veranstaltungen der Rugia, mit dem Dankband ausgezeichnet. Das 50-Semester-Band erhielt Patrick Draschtak, Bruno Niederle, Alois Litschauer und Josef Thiemer wurden für 110 Semester geehrt, Josef Luegmeyer für 120 Semester, sowie Bruno Obermayer für 130 Semester.

