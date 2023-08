Benefizkonzert in Waidhofen/Thaya unterstützt Projekte in Westafrika

„Stimmen für Afrika“ ist ein Verein, der Projekte in den westafrikanischen Ländern Burkina Faso und Benin unterstützt. Zum zehnjährigem Bestehen organisierte der in Waidhofen lebende Salif Nikiema, der als Vorstandsmitglied von „Stimmen für Afrika“ für die Angelegenheiten in Burkina Faso zuständig ist, ein Benefizkonzert am Samstagabend im Stadtsaal von Waidhofen. Er freute sich, auch eine Vertreterin der Botschaft von Burkina Faso beim Benefizkonzert begrüßen zu dürfen.

In seiner Ansprache bedankte sich Nikiema bei allen Firmen und Privatpersonen, durch deren großzügige Spenden die Projekte erst verwirklicht werden können. „Ich bin 2004 nach Österreich gekommen. Als Kind war ich misshandelt worden, weshalb dann viele Operationen notwendig waren. Mein besonderer Dank gilt der Familie Gudenus, die mich zuerst als Pflegekind aufgenommen und später adoptiert hat. Ich konnte viel von meinen lieben Eltern lernen. Ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben und engagiere mich deshalb im Verein ,Stimmen für Afrika‘. In Burkina Faso konnten wir bereits vier Brunnenbohrungen durchführen und eine Krankenstation errichten.“

Präzise Forderungen formuliert

Die Musikgruppe „Adamo Dicko & Seno Blues“ präsentierte eine hinreißende Mischung aus Jazz, Reggae und traditioneller westafrikanischer Musik. Bandleader Adamo Dicko verarbeitet in seinen Texten politische sowie soziale Themen. Er ist nicht nur Musiker und Instrumentenbauer, er engagiert sich ebenso für Projekte in Afrika. „Wir Afrikaner sollen selber denken, nicht andere für uns denken lassen. Wir müssen gegen die Korruption kämpfen, aufhören, die Diktatoren in Afrika zu unterstützen, die arrangierte Zwangsheirat abschaffen,“ präzisiert er seine Forderungen und Vorhaben.

In der Pause konnten die Besucher Kulinarisches aus Westafrika und Österreich genießen.

Rasantes Tempo mit Spezial-Instrumenten

Danach spielte die Gruppe „Percussion Mania“ auf, deren aus Burkina Faso stammende Gründer und Leiter Mamadou Diabate leider nicht nach Waidhofen kommen konnte. Die fünf Musiker der Band spielten mit speziellen Instrumenten – zwei Balafonen, das sind Xylophone, die aus hölzernen Klangstäben und Kalebassen (ausgehöhlten Kürbissen) bestehen, einer Djembé, das ist eine Bechertrommel, deren Korpus aus einem ausgehöhlten Baumstamm besteht, einem E-Piano und einer Kalebasse-Trommel – und boten Musik mit Rhythmus in rasantem Tempo.