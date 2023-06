Totalsperre erst mit Ferienbeginn

Nach Verlegung sämtlicher infrastruktureller Einbauten durch die Stadtgemeinde Groß-Siegharts wird die Landesstraße L 60 (Fabrikenstraße) verkehrssicherer ausgebaut und die Nebenflächen neu gestaltet bzw. saniert. Den offiziellen Baubeginn nahm der Zweite Präsident des NÖ Landtages, Gottfried Waldhäusl, im Beisein von Bürgermeister Ulrich Achleitner un ddem Leiter der Straßenbauabteilung Waidhofen, Gerald Bogg, vor.

Die Fahrbahn entsprach im Bereich Kreuzung Fabrikenstraße/Silostraße bis rund 100 Meter nach der Kreuzung Fabrikenstraße/Fistritzer Straße/Fraslgasse aufgrund der aufgetretenen Schäden nicht mehr den Verkehrserfordernissen. Auch die abwechselnd beidseitig vorhandenen Gehsteige waren bzw. sind sanierungsbedürftig.

Auf einer Gesamtlänge von rund 340 Metern wird der komplette Konstruktionsaufbau erneuert und abschließend ein neuer Asphaltbelag aufgebracht. Die Fahrbahn wird entsprechend den örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von 6.30 Metern ausgeführt. Die schadhaften Gehsteige werden neu errichtet. Als Trennung zum Fließverkehr werden auf die gesamte Länge Hoch-, Schräg- und Tiefborde neu hergestellt. Im Kreuzungsbereich Fabrikenstraße/Fistritzer Straße/Fraslgasen sindLinksabbiegespuren geplant, um Abbiegemanöver sicherer zu gestalten. Weiters wird mit der Errichtung einer neuen Mittelinsel im Bereich mit der Querung der Thayaradrunde die Verkehrssicherheit der Radfahrer erhöht. Die Arbeiten werden durch die Straßenmeisterei Raabs mit Bau- und Lieferfirmen der Region ausgeführt. Mit der Fertigstellung ist im September 2023 zu rechnen.

Die Baukosten für die Ortsdurchfahrt belaufen sich auf rund 335.000 Euro, wobei rund 200.000 Euro auf das Land NÖ und rund 135.000 Euro auf die Stadtgemeinde Groß-Siegharts entfallen.

Verkehrsbehinderungen sind unumgänglich

Auf Grund der erforderlichen Arbeiten ist eine Sperre der Landesstraße L 60 im Baustellenbereich erforderlich, welche in zwei Bauphasen aufgeteilt werden. In der ersten Phase (seit 8. Mai) werden die Arbeiten im Bereich von der Kreuzung Silostraße bis kurz vor die Kreuzung mit der Fistritzer Straße durchgeführt. Die beschilderte Umleitung erfolgt über Ellends und Schönfeld.

In der zweiten Bauphase, in welcher dann der gesamte Ausbaubereich, somit auch die Kreuzung mit der Fistritzer Straße gesperrt ist erfolgt die Umleitung aus Fistritz und Aigen kommend über Aigen - Weinern - Sieghartsles – Groß-Siegharts sowie aus Ellends kommend weiterhin über Ellends und Schönfeld. Hier ist die Zeit der Totalsperre so festgelegt, dass diese Bauphase erst mit Beginn der Sommerferien startet.

Während der gesamten Bauzeit (alle zwei Bauphasen) ist die Zufahrt zu Tina´s Imbiss über die Raabser Straße und Hamerlingstraße möglich, wobei die Zufahrt zum Lagerhaus während der gesamten Bauzeit nur über die Bahnhofstraße und Silostraße erfolgen kann.