Kurve in Loibes wird entschärft

Werbung

Die Arbeiten zur Er neuerung der Fahrbahn in Loibes sind am Montag ange laufen. Wie berichtet, wurden in Loibes im Vorjahr Kanal und Wasserleitungen verlegt und dadurch die Fahrbahn ent sprechend in Mitleidenschaft gezogen.

Im Zuge der Wiederherstellung wird auch die unübersichtliche Kurve mit einer Engstelle am Ortseingang Richtung Groß Siegharts entschärft. „Wir rücken hier um eine ganze Fahrbahnbreite nach außen, um die Sicht zu verbessern. Der Kurvenradius wird größer, und man fährt dadurch gerader auf die Engstelle zu, die man auf diese Weise besser einsehen kann. Eine weitere Maßnahme ist die Verbreiterung der Fahrbahn im Kurvenbereich von 5,50 auf 6,50 Meter“, erklärt Straßenmeister Martin Hiemetzberger von der Straßenmeisterei Waidhofen, welche die Arbeiten ausführt.

Auf insgesamt rund 700 Metern Länge wird die Fahrbahn erneuert, dazu kommen jede Menge Nebenanlagen: Es werden rund 1.500 Laufmeter Randsteine gesetzt, und am Vorplatz bei der Kapelle werden zwei neue Bushaltestellen errichtet.

Begonnen wurde am 2. Mai mit den Fräsarbeiten, die Asphaltierung soll Mitte bis Ende September erfolgen. Bis dahin ist die Ortsdurchfahrt in Loibes gesperrt, die Umleitung erfolgt von der Eggersdorfer Kreuzung über Speisendorf, Pommersdorf und Mostbach Richtung Groß Siegharts (und umgekehrt).

Die Umleitung führt über Speisendorf, Pommersdorf und Mostbach nach Groß Siegharts (und umgekehrt). Die Zufahrt zum „Gasthaus zum Predigtstuhl“, das westlich von Loibes liegt, ist über Puch möglich. Der Hinweis darauf fehlte zu Wochenbeginn bei der Beschilderung. Foto: StraßenmeistereiWaidhofen

Die Zufahrt zum „Gasthaus zum Predigtstuhl“ ist über Puch möglich – bei der Beschilderung wurde vergessen, auf die Zufahrtsmöglichkeit hinzuweisen, wie Wirt Alfred Purkart die NÖN am Montag informierte. Dies soll bis Donnerstag korrigiert werden.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.