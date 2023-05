17-Jährige griff Freundin an: Strafarbeit

Sie sei mit ihrer Mutter (37) unterwegs gewesen und habe zufällig die Freundin am Parkplatz eines Supermarktes in Waidhofen in einem Auto sitzen gesehen: „Ich wollte nur mit ihr reden, weil sie unschöne und unwahre Sachen über mich erzählt hat, die die Runde gemacht und unserer Familie Probleme gebracht haben“, schilderte die 17-Jährige aus Waidhofen vor Gericht. Dann sei die Situation eskaliert, als die einstmals beste Freundin die Mutter aufs Übelste beschimpft habe. Sie habe durchs Autofenster gelangt, die Freundin an den Haaren gepackt und auf sie eingeschlagen, gab sie zu.

„Ich habe mich schon bei ihr entschuldigt“

Sie bedauere den Vorfall und habe sich beim Opfer schon entschuldigt, erklärte die 17-Jährige und zeigte sich auch bereit, Schmerzensgeld für die zugefügten Kratzer am Hals und Prellungen am Kopf zu zahlen: „Wir sind ja wieder gut“, meinte der Teenager.

Opfer: „Ich will nix mehr mit ihr zu tun haben!“

Die einstmals beste Freundin sieht das anders: „Ja, sie hat sich entschuldigt. Aber ich will mit ihr nix mehr zu tun haben, und ich gehe ihr aus dem Weg. Ich habe ihre Mutter auch nicht beschimpft. Die hat auch ins Auto gelangt und zugeschlagen.“

Die mitangeklagte Mutter bestritt die Tätlichkeit. Das Strafverfahren gegen sie wurde für weitere Zeugenladungen ausgeschieden.

Das Geständnis und die beteuerte Einsicht brachten für die 17-Jährige eine Diversion: Der Teenager muss 70 Stunden gemeinnützige Leistung erbringen, dann wird das Strafverfahren wegen Körperverletzung eingestellt.

