Waidhofner Gym-Schüler von Prag begeistert

Die Reise wurde als fächerübergreifendes Projekt geplant und mit dem Direktzug von České Velenice nach Prag CO2-sparend durchgeführt. Die Schüler konnten sich über Fragen der Stadtgeschichte ausführlich informieren. Bei einem Stadtrundgang wurde ihnen die enge Beziehung zwischen Österreich und der Hauptstadt Tschechiens und dem Land selbst bewusst. Die Schüler zeigten sich beeindruckt, welche Personen sowohl in Tschechien als auch in Österreich als Wissenschaftler, Künstler, Mediziner oder als Techniker gewirkt haben. An fast jeder Hauswand fanden sich Spuren der gemeinsamen europäischen Geschichte auf Gedenktafeln.

Auch die Bedeutung der jüdischen Bevölkerung Prags vor dem Zweiten Weltkrieg zeigte, welchen großen Beitrag diese Volksgruppe sowohl in Österreich als auch in Tschechien in den verschiedensten Bereichen geleistet hat. Aber auch Fragen der modernen Wirtschaft und ein Vergleich der politischen Systeme waren möglich. Diese Arbeit übernahmen deutschsprachige Kulturvermittler aus Tschechien. Die Kulturvermittler führten die Gruppe in Winkel von Prag, die dem Touristen verborgen bleiben. Die Organisation der Reise und des Hotelaufenthaltes lag bei Lehrerin Karina Eggenberger, die Führung der Schüler durch Prag übernahm Hans Hofbauer, geschichtliche Bezüge stellte Sebastian Senk her. Es wurden aber auch touristische Fixpunkte nicht vernachlässigt.