In den Gemeinden Pfaffenschlag, Waidhofen, Windigsteig und Dietmanns stürzten Bäume auf Straßen und mussten von den Einsatzkräften der Feuerwehren mit Unterstützung der Straßenmeistereien entfernt werden.

Sturmschaden Sturmtief „Sabine" reißt Blechdach aus Verankerung

Betroffen war unter anderem auch die Landesstraße 60 am "Bründlberg" und die LB 5 im Bereich Lichtenberg. In der Bezirkshauptstadt musste die Feuerwehr gleich zu mehreren Einsatzstellen ausrücken. Bei einem Gebäude in der Moritz-Schadek-Gasse wurde durch den Sturm ein Blechdach aus der Verankerung gerissen. Den Einsatzkräften der Feuerwehr Waidhofen gelang e,s das Dach provisorisch zu sichern und einen größeren Schaden abzuwenden.