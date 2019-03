Bürgermeister Robert Altschach soll Subventionen an Privatpersonen, für Veranstaltungen im Stadtsaal und für Feuerwehren vom Repräsentationskonto des Bürgermeisters bezahlt haben. Dies ergab letzte Gebarungseinschau des Prüfungsausschusses. Eine Vorgehensweise, die rechtlich nicht zulässig ist, denn Subventionen bedürfen eines Gemeinderatsbeschlusses.

„Aus Repräsentationskonto zu bezahlen“

„86 Prozent der Ausgaben vom Repräsentationskonto erfolgten ohne Beschluss, das sind 11.651 Euro von insgesamt 13.540 Euro“, fasste Waldhäusl in seiner Stellungnahme zur Gebarungsprüfung zusammen. Da Bürgermeister Robert Altschach wegen seines Kuraufenthalts verhindert war, stand Waldhäusl die Aufgabe zu, zum Bericht des Prüfungsausschusses Stellung zu nehmen. Waldhäusl zählte exemplarisch einige der fragwürdigen Ausgaben auf, wie etwa eine Zahlung von 2.500 Euro an eine Privatperson aus Wien, sowie Zahlungen für das Musikwelten-Konzert oder die Andy Marek Show.

Auf den Belegen habe jeweils der Vermerk „aus Repräsentationskonto zu bezahlen“ gestanden. Kassenverwalter Herbert Brunner habe den Bürgermeister mündlich auf die Rechtslage hingewiesen, in weiterer Folge aber die Belege trotzdem unterschrieben. „Der Kassenverwalter ist nur dem Gemeinderat gegenüber weisungsgebunden. Nicht einmal der Stadtamtsdirektor kann von ihm verlangen, so etwas zu unterschreiben“, stellte Waldhäusl klar. Er sehe sich gezwungen, angesichts dieser Vorgänge eine Aufsichtsbeschwerde einzureichen, was er in den nächsten Tagen tun will.

Es folgten angeregte Diskussionen, die sich unter anderem darum drehten, dass man nun nicht den Kassenverwalter als „Bauernopfer“ hinstellen dürfe. Angesichts des Prüfberichts und Waldhäusls Stellungnahme war dann auch die Abstimmung über den Rechnungsabschluss, deren Ausgang schon im Vorfeld fraglich war, wenig überraschend: SPÖ, FPÖ und IG stimmten dagegen, die ÖVP hatte durch die Abwesenheit von Altschach und dem von der SPÖ abgesprungenen Gemeinderat Reinhard Jindrak keine Mehrheit. Es stand 13:13 (von der SPÖ war Gemeinderat Stefan Vogl entschuldigt), damit wurde der Rechnungsabschluss abgelehnt.

Was dies für die Stadtgemeinde bedeutet, und Reaktionen der einzelnen Fraktionen lest ihr in der kommenden Ausgabe der NÖN.