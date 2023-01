Suchaktion Frau vermisst: Nächtliche Suche mit Hubschrauber bei Jarolden

Die Libelle des Innenministeriums war im Einsatz. Foto: Obernberger Foto: Obernberger

E ine 48-jährige Frau aus der Marktgemeinde Thaya wurde am Abend des 4. Jänners von ihrem Lebensgefährten bei der Polizeiinspektion Waidhofen als vermisst gemeldet. Der Mann gab an, dass seine Freundin seit 10 Uhr unauffindbar ist und einen Zettel zu Hause hinterlassen habe, dass sie spazieren gegangen war. Nachfragen bei den Eltern und der Tochter der Frau blieben ergebnislos. Der Lebensgefährte hat laut eigenen Angaben auch alle befahrbaren Feldwege in der Umgebung abgesucht.