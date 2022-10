Tofu aus dem Waldviertel: G’schmackig und sehr g’sund

„Mit Tofu können viele Leute nichts anfangen, ich konnte es zunächst auch nicht. Ich habe mir mal einen aus dem Supermarkt gekauft, der hat mir gar nicht geschmeckt“, erinnert sich Isabel Kreuzwieser. Der Ehrgeiz war geweckt, denn ihr Tofu, der „Waldviertler Tofu“, musste schmecken. Aber warum denn genau Tofu? „Der Raps auf den Feldern meines Vaters entwickelte sich nicht gut, daher hatte ich die Idee Soja anzubauen“, sagt die Jungbäuerin, die 2021 den elterlichen Betrieb in Süßenbach übernommen hat.

Ein Jahr davor wurden die ersten Sojapflanzen angebaut und 2021 dann schließlich die ersten eigenen Tofublöcke in den Händen gehalten. Das Wichtigste dabei: Der Waldviertler Tofu ist vorgewürzt. Den fast geschmacklosen Naturtofu, so wie man ihn in den meisten Fällen kaufen kann, gibt es bei Isabel Kreuzwieser nicht. Sie verfeinert die Tofublöcke mit Gewürzen von Sonnentor und legt ihn in eine Marinade mit der „Wiener Würze“ von Genusskoarl ein. Damit schmeckt der Tofu garantiert und erleichtert den Kunden einige Schritte, bis er schließlich am Teller landet.

Getüftelt für den besten Geschmack

Bis das perfekte Produkt kreiert wurde, dauerte es ein wenig. „Rund ein Jahr haben wir herumgetüftelt, um unser Produkt zu perfektionieren. Zunächst haben wir die Wirtschaftsküche meiner Eltern besetzt.“ Im alten Stall, wo früher Kühe standen, ist auf 40 Quadratmetern ein Raum für die Tofuproduktion mitsamt Büro entstanden. Und wie geht’s?

Nur wenige Zutaten kommen in den Waldviertler Tofu: Sojabohnen aus eigenem Anbau, Wasser, Gerinnungsmittel und Gewürze. Foto: Enrico Bragante

„Die Sojabohnen werden zunächst über Nacht eingeweicht. Dann fangen wir um 6 in der Früh mit dem Prozess an“, erklärt Kreuzwieser. Die Sojabohnen werden gemahlen, der Trester wird von der Sojamilch getrennt, diese dann in einem großen Kessel aufgekocht und in kleinere Töpfe abgefüllt. Durch die Zugabe eines Gerinnungsmittels gerinnt die Milch und die Molke kann abgeschöpft werden. „Der Sojabruch kommt dann in eine Tofupresse, die ein Freund eigens angefertigt hat.“ Dann kommen die Kräuter und Gewürze hinzu. Anschließend wird der Tofublock noch in der Marinade eingelegt. Nach dem Vakuumieren und Etikettieren ist das Produkt fertig.

Kreuzwieser startete bald mit der Direktvermarktung von Tofu. Den Waldviertler Tofu gibt es aktuell in vier Geschmacksrichtungen: mit Kräutern, pikant, im „Saftl“, also mit Marinade, und seit September auch noch mit Curry. Die Marinade besteht aus Apfelsaft und der Wiener Würze, dazu kommt Currypulver von Sonnentor. Einmal die Woche produzieren Kreuzwieser und ihr Partner Bernhard Klutz Tofu. Am Prozess lassen sie ihre Kunden und die, die es noch werden, teilhaben – nämlich auf Social Media. Da posten sie Einblicke aus der Arbeit am Feld und natürlich aus der Produktion. Und die ist besonders aufwendig. Für ein 200 Gramm schweres Tofustück, wie man es vakuumverpackt in über 30 Bauernläden kaufen kann, werden ungefähr 700 Sojabohnen verwendet, 18 Stunden Arbeit fließen dann in ein Tofustück.

Tofu ist gesund

Die harte Arbeit mache sich bezahlt, es sei das positive Feedback der Kunden, das sie antreibt. „Eine Kundin hat mich einmal angerufen und gemeint, dass sie noch nie so einen guten Tofu gegessen hat. Andere probieren Tofu bei mir zum ersten Mal und nehmen ihn dann in ihren Speiseplan auf.“ Gesundheit beginnt mit der gesunden Ernährung, meint Kreuzwieser. Und in diese passt der Tofu mit seinen vielen guten Eigenschaften bestens hinein. „Er ist proteinhaltig, cholesterinsenkend und noch dazu vielseitig verwendbar.“ Nicht nur für Veganer, sondern für jedermann ist Tofu ideal für eine ausgewogene Ernährung.

Die Sojabohne hat Kreuzwieser immer schon interessiert. Warum? „Weil sie als Fruchtfolgepflanze unsere Felder klimafit macht und weil man sie nicht düngen muss.“

„Mir ist die Abwechslung wichtig“

Mit dem Sojaanbau im Waldviertel zählen Isabel Kreuzwieser und Bernhard Klutz zu den Pionieren in ihrer Region. Der 50 Hektar große Betrieb ist aber ein Nebenerwerb. Als Absolventin der Landwirtschaftlichen Fachschule Edelhof arbeitete die Süßbacherin nach ihrem Abschluss Vollzeit im elterlichen Betrieb, der damals noch ein Milchwirtschaftsbetrieb war. Währenddessen absolvierte sie die Meisterausbildung und fing anschließend bei APV, einem Hersteller von Striegeln und Sägeräten im Bezirk Horn, an zu arbeiten. Mittlerweile hat sie ihre Stunden reduziert, um mehr Zeit für den Waldviertler Tofu zu haben.

„Mir ist die Abwechslung sehr wichtig im Leben“, sagt sie. Daher gibt es im Betrieb auch noch Tiere. Von Milchwirtschaft wurde auf Kalbinnenmast umgestellt, auch Getreide und Öllein baut sie zusätzlich an. „Ich kann mir zwar vorstellen, dass wir unsere Tofuproduktion noch vergrößern, aber ich möchte immer noch Zeit für die Tiere haben.“

Der Waldviertler Tofu ist bereits vorgewürzt und das in mehreren Geschmacksrichtungen. Zu kaufen gibt es ihn in über 30 Bauernläden in NÖ. Foto: Enrico Bragante

Die Nachfrage nach Waldviertler Tofu ist da, bereits im Juni dieses Jahres wurde der Umsatz von 2021 erreicht. In immer mehr Bauernläden Niederösterreichs findet sich der Tofu bereits, etwa in der Bauernspeis in Wagram an der Donau, im BauernGschäftl in Horn oder im Bäuerinnenladen in Dobersberg. Auch in einigen Restaurants kann man den Waldvierter Tofu verkosten. Auf der Schwarz- alm in Zwettl wird ein Tofu serviert, der extra für das Restaurant kreiert wurde. „Da haben wir einen eigenen Tofu mit Malz hergestellt. Serviert wird er mit einer Paradeiser-Salsa und Kräutern.“ Rezepte für daheim hat Isabel Kreuzwieser Dutzende parat, teilt sie auch auf Facebook und Instagram. Am liebsten bereitet sie ein Tofugröstl zu, bei dem man einfach Tofu in kleine Stücke schneidet und mit Zwiebeln und Gewürzen anbrät. Das Gröstl ist universal einsetzbar, „in Wraps, Burgern oder sogar als Belag auf der Pizza ...“

Von Ernte, Anbau und Hoppalas

Die Ernte steht bald vor der Tür. Die Sojabohne ist nämlich reif, wenn die Blätter abfallen und die Körner in den Hülsen beim Schütteln rascheln. Angebaut wird der Soja übrigens meist Ende April. Man sollte den Soja nicht zu früh anbauen, weiß die Jungbäuerin. „Der Soja hat eine schwache Jugendentwicklung, die Sojapflanze muss unkrautfrei gehalten werden, da muss man mit der Harke dahinter sein, da haben wir Disteln heuer mit der Hand ausgerissen. Man lernt jedes Jahr dazu“, schmunzelt sie.

Immer wieder neue Kreationen

Einmal sei das spezielle Gerinnungsmittel namens Nigari ausgegangen. „Ich habe dann stattdessen Zitronensäure zur Gerinnung genommen und den Tofu als Zitronentofu verkauft, der war dann sehr schnell ausverkauft.“ Neue Kreationen sind also nie ausgeschlossen. Die wichtigsten Verkoster sind die Familienmitglieder. Erst wenn es ihnen schmeckt, gelangt die neue Variante in die Bauernläden. Der Tofu aus Süßenbach kann übrigens auch süß sein. Neu ist das „Tofu au Chocolat“, ein zartbitteres Schokoladenmousse aus Seidentofu. Da haben sich Kreuzwiesers Familienmitglieder besonders gerne als Produkttester gemeldet.

https://waldviertler-tofu.at

