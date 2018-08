Steinbildhauer ließen ihrer Kreativität freien Lauf .

Nur einmal Regen, viel Spaß bei der Arbeit und beim gemütlichen Beisammensein sowie eine Vielfalt an fertigen Skulpturen – so lautete Wolfgang Mahringers Resümee über das dritte internationale Steinbildhauersymposium in Waidhofen, das vom Verein „4Stein“ organisiert wurde.