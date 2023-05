Täter unbekannt Vandalismus: Mehrere Autos bei „Burning Bash“ in Weißenbach beschädigt

Lesezeit: 2 Min Michael Schwab

Auf den Außenspiegel auf der Fahrerseite von Nicole Nebauers Auto wurde offenbar derart eingetreten oder eingeschlagen, dass das Spiegelglas zerbrach. Foto: privat

Z u einer Reihe von Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen kam es beim „Burning Bash“ in Weißenbach (Gemeinde Gastern) in der Nacht von 17. auf 18. Mai.