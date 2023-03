Fünf Medaillen für Landjugendgruppen aus dem Bezirk Waidhofen

Die Landjugendgruppe Waidhofen nahm mit ihrem Projekt „Die Kinder von damals für die Kinder von heute“ erfolgreich teil, konnte jedoch am Landjugendtag nicht teilnehmen. Der Kindergarten wurde revitalisiert. Neue Spielgeräte zogen ein und die Landjugend konnte ihre Kreativität ausleben.

Bronze für Vitis und Speisendorf

Bronze holten die Landjugendgruppen Vitis und Speisendorf. „Bist nu ned am Saund, foahst am Speisendorfer Straund“ lautete der Arbeitstitel der Speisendorfer. Am Badeplatz von Speisendorf wurde eine Strandliegefläche errichtet, um Sommertage perfekt verbringen zu können. Zum „Lerna in da Sun, des geht in Vitis nun!“ rief die Landjugend Vitis auf und stattete die Mittelschule mit einer neuen Freiluftklasse aus. Auch neue Bänke und Tische gab es für die Schule.

Silber für Münchreith

Über Silber konnten sich die Mitglieder der Landjugend Münchreith freuen. Unter dem Titel „Es Platzerl beim Marterl“; wurde eine Sitzgelegenheit auf der öffentlichen Grünfläche beim Bauhof gebaut. Des Weiteren wurde der Zugang zu diesem Sitzbereich neu und ansprechend gestaltet.

Gold für Dobersberg und Waldkirchen

Mit ihrem Projekt „Roit’s eina – do spüt‘ Musi“ gelang der Landjugend Dobersberg ein Gold-Gewinn. Es wurde ein behindertengerechter Zugang zur Musikschule errichtet und eine Infotafel über Andreas Schrembser kreativ gestaltet.

Ebenso Gold erreichte die Landjugend Waldkirchen. „Noch´n Radln, Entspannung für´d Wadln!“lautete das Motto, nach dem ein Rast- und Begegnungsplatz errichtet und gestaltet wurde.

Der scheidende Landesobmann Johannes Baumgartner blickte gemeinsam mit Leiterin Anja Bauer auf ein herausforderndes, aber erfolgreiches Jahr zurück. Verena Klinger aus dem Sprengel Ludweis-Aigen verlässt den Landesvorstand nach zwei Jahren als Landesbeirätin. Jakob Illy aus dem Sprengel Ludweis-Aigen verlässt den Landesvorstand nach einem Jahr als Landesbeirat.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.