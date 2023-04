„Earth Day“ im Sammelzentrum: Spektakuläre Vorführungen

Das gewählte Datum für die Veranstaltung war kein Zufall: Der 22. April wird international in über 175 Ländern als „Earth Day“ (Tag der Erde) gefeiert. John McConnell hatte im Jahr 1969 den Namen und das Konzept erstmals auf einer UNESCO-Konferenz in San Francisco vorgeschlagen. Ziel des „Earth Day“ ist es, Wertschätzung für die Umwelt und ein Überdenken des Konsumverhaltens anzuregen, wie Moderator Andy Marek bei Festakt, der am Vormittag stattfand, erklärte.

Bald sieben Jahre ist es her, dass das Altstoffsammelzentrum in seiner heutigen Form in Waidhofen in Betrieb genommen wurde. Betrieben wird es von der 2007 gegründeten Firma sauber+stark, einer Kooperation der beiden Entsorgungsunternehmen Saubermacher und Stark GmbH (Irnfritz). „Unsere tägliche Beschäftigung ist es, Stoffe zu trennen und wiederzuverwerten, um nicht unnötig neue Rohstoffe aus der Umwelt entnehmen zu müssen“, fasste Stark-Geschäftsführer Reinhard Stark den Unternehmenszweck treffen in einem Satz zusammen.

Alu-Recycling spart 95 Prozent Energie

Wie viel Energie durch Recycling eingespart werden kann, machte der Waidhofner Bürgermeister Josef Ramharter anhand eines Beispiels deutlich: „Wenn man Aluminium recycelt, braucht man dafür nur rund fünf Prozent der Energiemenge, die für die Herstellung neuen Aluminiums erforderlich wäre“, rechnete Ramharter vor.

Saubermacher-Gründer Hans Roth hob die Bedeutung des „Earth Days“ als ein Zeichen für die Menschen, dass jeder einem Beitrag zu einer lebenswerten Umwelt leisten muss, hervor. Die Zusammenarbeit seiner Firma mit der Firma Stark als Partner bezeichnete er als einen echten Mehrwert: „Jeder Mitarbeiter hat seine Stärken, diese können wir gemeinsam bündeln“.

sauber+stark-Geschäftsführer Gottfried Stark umriss das mittlerweile deutlich gewachsene Leistungsangebot vom Betrieb des Altstoffsammelzentrums über die durch die Übernahme der Firma Babun hinzugekommene Kanalreinigung und Flüssigabfallentsorgung bis zur Kompostieranlage und Schädlingsbekämpfung.

Kanalsanierung und Tankreinigung vorgeführt

Wie diese Arbeiten in der Praxis ausgeführt werden, wurde an mehreren Stationen live vorgeführt. Besonders spektakulär war hier die Tankreinigung und Tankentsorgung, wo ein Mitarbeiter in voller Schutzkleidung in einen zu Ansichtszwecken aufgeschnittenen Behälter einstieg und von einem Kollegen am Dach des Behälters vorschriftsmäßig gesichert und unterstützt wurde, während er die einzelnen Reinigungsschritte ausführte, um den Behälter von allen Rückständen zu befreien und sicher für den Einsatz eines Schneidbrenners zu machen - auch dieser letzte Schritt wurde vorgezeigt, Funkenflug inklusive.

Mit welcher Hightech-Ausrüstung man heute bei Kanalbefahrungen, Kanalreinigungen und Kanalsanierungen ans Werk geht, wurde ebenfalls vorgeführt. In einem Plexiglas-Rohr zeigten Mitarbeiter der Firma Saubermacher die Sanierung eines Kanalrohrs mittels Inliner, und frästen mithilfe eines Hochdruck-Wasserstrahls Löcher in ein Stück Beton. Diese Technik kommt beispielsweise zum Einsatz, wenn Kanalrohre durch Beton verlegt werden, was bei Bauarbeiten immer wieder vorkommt.

Wie man Glasflächen flecken- und streifenfrei sauber bekommt, wie man einen verschmutzten Anhänger mittels Schaum und Hochdruckreiniger ohne Wischen und Bürsten sauber bekommt und wie man einen Raum mithilfe eines Verneblers desinfizieren kann, ohne schädliche Rückstände zu hinterlassen, wurde am Stand von Saubermacher Outsourcing vorgeführt. Auch verschiedene Fallen und Köder, wie sie bei der Schädlingsbekämpfung zum Einsatz kommen, konnte man sich aus der Nähe ansehen.

Eine weitere Station war die Kompostieranlage, wo man den Weg vom Biomüll zur hochwertigen Gartenerde nachverfolgen konnte. Nachhaltigkeit und Umweltschutz waren auch an einer Reihe von Aussteller-Ständen die zentralen Themen. Ob E-Autos, Pipibox, Ökostrom oder ein ganzer Biomasse-Heizcontainer - es gab eine ganze Menge zu sehen. Kinder kamen in der Hüpfburg und beim Ringe werfen auf ihre Kosten.

Segnung nachgeholt

Im Rahmen des Tags der offenen Tür wurde auch noch etwas nachgeholt, was seit Jahren überfällig ist: Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger segnete das Waidhofner Altstoffsammelzentrum.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.