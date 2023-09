Martin Litschauer stattete Windpark Japons einen Besuch ab

Im Austausch mit Jochen Förster-Kugler von der EVN informierte er sich über den Abbau des alten Windparks, bei dem insgesamt sieben Anlagen komplett entfernt wurden. Auch die Fundamente sind wieder aus dem Acker entfernt, und heuer wurde dort das erste Mal wieder mit dem Mähdrescher geerntet.

Der Energieexperte Martin Litschauer ist begeistert vom technischen Fortschritt: „Die alten 2 MW-Anlagen haben pro Jahr 3 GWh Strom erzeugt. Durch den Höhengewinn produzieren die neuen 4,2 MW-Anlagen pro Jahr 12,3 GWh Strom, also pro Anlage mehr als vier mal so viel Strom. Zusätzlich hat sich auch die Leistung einer Anlage mehr als verdoppelt. Das wiederum bedeutet, dass die neuen Anlagen an viel mehr Stunden pro Jahr Strom produzieren und damit eine höhere Verfügbarkeit bieten, was zur Sicherung der Stromversorgung sehr wichtig ist.“