Zehn Jahre Wagnerei in Ludweis

Es war ein besonderes Jubiläum für Fritz Kadernoschka, zu dem er am 2. September einlud. Vor zehn Jahren eröffnete er die Wagnerei, die er von seinem Großvater übernommen hatte. Ein Hobby, dem er mit Leidenschaft nachgeht.

„Jeder kennt die großen Schifabrikanten Österreichs, aber kaum jemand weiß, dass sie allesamt Wagner waren. Sie beherrschten die Technik Holz zu biegen und daraus Rodeln und Schier zu formen“, erinnert Kadernoschka daran, dass sein Großvater die Wagnerei in Ludweis vor rund 100 Jahren gegründet hat. Diese wurde dann von seinem Vater bis 1969 weitergeführt.

„Schon als Kind fühlte ich mich in diesem mit dem Duft der verschiedenen Hölzern durchfluteten Raum wohl und begann früh, mich für diesen einmaligen Werkstoff Holz zu interessieren“, bringt Kadernoschka seine Begeisterung den Besuchern näher, die seiner Einladung zahlreich gefolgt sind. „Ich bin überwältigt. So viel Interesse hätte ich gar nicht erwartet“, zeigte er auch einige alte Gerätschaften, die früher in der Landwirtschaft Verwendung fanden und vom Wagner hergestellt wurden. Dazu gab es einen kurzen geschichtlichen Rückblick: „Um 1850 wurden für ein Hektar rund 300 Arbeitsstunden aufgewendet, 1950 waren es zirka 80 Stunden und heute wird ein Hektar in einer Stunde bearbeitet!“

Viele Kunsthandwerker in der Gemeinde

Fritz Kadernoschka bot jedoch nicht nur einen Einblick in seine Werkstatt und auf seine Arbeiten, er hatte auch Kunsthandwerker aus der Gemeinde Ludweis-Aigen aufgerufen, ihre Waren an diesem Tag zu präsentieren. „Es gibt so viele kreative Menschen in unserer Gemeinde, die Kunst- und Ziergegenstände herstellen oder noch alte Handwerkstechniken beherrschen. Ich war selbst überrascht“, durfte der frühere Amtsleiter der Gemeinde Ludweis-Aigen auch Vizebürgermeister Werner Kronsteiner und Pfarrer Conrad Müller durch die Wagnerei führen. „Jedes meiner Produkte ist ein Einzelstück, weil auch jeder Baum und jedes Stück Holz ist einzigartig.“