Große Vielfalt: Künstler öffneten ihre Ateliers im Bezirk Waidhofen

Werner Seehofer mag es bunt – auch auf seinen Hemden. Ausstellung von „Coparturell“: Maria Köpl, Margareta Datler, Gertrude Frank und Anita Winter. Ernst Köpl bot bei der "Coparturell"-Ausstellung ein musikalisches Kurzprogramm. Erich Weinberger sammelt - er besitzt auch ein funktionierendes Grammophon. Action gab es bei Erich Mölzer für Lisa Mölzer und Angelika Bogg bei der Erdstall-Besichtigung. Im Stadl der Mölzers stellte Erika Lenz ihre Werke aus. Abstraktes zeigte die Waidhofnerin Lydia Dürr in ihrem Atelier. In der Kunst.Galerie.Waldviertel waren Werke der Familie Walenta zu sehen (am Bild Raphael und Edeltraud Walenta). Lebensfreude und positive Energie verstrahlte Kordula Kempf in ihrem Atelier. Fotokunst gab es bei David Anderle zu bewundern. Großformatige abstrakte Kunst gab es bei Wilhelm Kolar zu sehen. Eleonore Hettl mit einigen Werken.

